ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار.. رائد المدائح النبوية وإمام المبتهلين

«جَلَّ المُنَادِي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والآثم»، جملة تعشق سماعها من الشيخ نصر الدين طوبار الذي ارتبط صوته بإذاعة القرآن الكريم، وتمر ذكرى رحيله اليوم، لذلك ترصد «الوطن» أبرز محطات حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى رحيله.

ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار

يحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار، الذي يعد رائد المدائح النبوية وشيخ المبتهلين الشيخ نصر الدين طوبار، والذي كان قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بحي شبرا في محافظة القاهرة.

ولد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو عام 1920، وحفظ القرآن الكريم وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية ونصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة.

وتتلمذ نصر الدين طوبار على يد مشايخ كبار أمثال مصطفى إسماعيل وعلي محمود.

أعمال الشيخ نصر الدين طوبار

وجرى اختيار الشيخ نصر الدين طوبار مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر في عام 1980، وشارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة.

ذاع صيت الشيخ نصر الدين طوبار حول العالم، إذ أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن في حفل المؤتمر الإسلامي العالمي، وسافر إلى العديد من دول العالم بدعوات رسمية وغير رسمية، وجرى تعيينه قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازنداره بشبرا.

ترك الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من 200 ابتهال، من بينها «يا مالك الملك، مجيب السائلين، جل المنادي، بك استجير،حين يَهدي الصبحُ إشراقَ سَنَاهُ، أنا العبدُ المُقِر بكل ذنب، مُؤنسي في وِحدَتي، من ذا الذي بجَمالِهِ حَلَّاك»، وغيرها من الابتهالات التي تطرب القلوب.

ورحل عن عالمنا الشيخ نصر الدين طوبار في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر عام 1986 عن عمر يناهز 66 عامًا.