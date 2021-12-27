«رقية» بنت طوخ أصغر منشدة في مصر: «نفسي أبقى زي الشيخ نصر الدين طوبار»

بصوت ملائكي أثنى عليه كبار المبتهلين، أعلنت مؤسسة بيت الإنشاد الديني اختيار الطالبة رقية محمد جبر صاحبة الـ9 أعوام بنت قرية كفر الرجالات مركز طوخ في محافظة القليوبية كأصغر منشدة تلتحق بالدورة التدريبية لمدرسة الإنشاد الديني بين أكثر من 170 منشدا ومبتهلا.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع ابنة مركز طوخ بمحافظة القليوبية رقية محمد جبر أصغر منشدة على مستوى الجمهورية تحدثت فيه عن بداياتها وتخرجها في الدفعة الأخيرة للدورة التدريبية لمدرسة الإنشاد الديني بين 170 منشدا ومبتهلا مثلوا محافظات مصر في هذه الاحتفالية.

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المنشدة الصغيرة: أختي الكبرى اكتشفتني ووالدي شجعني

قالت المنشدة الصغيرة لـ«الوطن»، إنها تبلغ من العمر 9 سنوات وأختها الكبرى اكتشفت موهبتها في سن الـ5 عندما كانت تردد أنشودة «هل لك سر عند الله» أثناء تواجدها مع أشقائها في المنزل وتكرر الأمر عند لعبها مع أقرانها بالقرية فأخبرت والدهما الذي شجعها على حفظ القرآن والالتحاق بمدرسة الإنشاد.

وأوضحت أنها تخرجت في الدفعة الأخيرة الـ12 دفعة الشيخ محمد محمود الطبلاوي مشيرة إلى أنها تحفظ 4 أجزاء من القرآن وستكمل حفظ القرآن كاملا، مؤكدة أنها تحب أن تكون في الإنشاد مثل الشيخ نصر الدين طوبار والمنشد ماهر زين مثلها الأعلى في الإنشاد.

أضافت «رقية» أنها توجه الشكر لوالدها ووالدتها وأشقائها الذين يدعمونها ويشجعونها، موضحة أن والدها السبب الأكبر في التحاقها بمدرسة الإنشاد حيث كانت تذهب للمدرسة يومين أسبوعيا بصحبة والدتها لتعلم الإنشاد بجانب أنها تلميذة في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة السلام بشبرا الخيمة.

والدة المنشدة الصغيرة: مستمرون في دعم موهبتها

وقالت والدة رقية محمد جبر، ربة منزل، إن رقية الشقيقة الثالثة لبنتين أكبر منها وولد أصغر منها «لم ولن نبخل عليها بأي دعم، وأنا فخورة بتخرج ابنتي في مدرسة الإنشاد الديني»، مؤكدة أن والد رقية هو الداعم الأول والأساسي لها وسيظل حتى تصل لما تحبه وتصبح طبيبة في التعليم ومن كبار المنشدين والمبتهلين.

وتأتي الدورات التدريبية بمدرسة الإنشاد تحت إشراف كبار المنشدين المصريين على رأسهم الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الإسكندراني حيث كرّم محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين طلاب الدفعة الحادية عشر والدفعة الثانية عشر من خريجي مدرسة الإنشاد بمركز الحرف والخزف بصندوق التنمية الثقافية بالفسطاط، ومنهم الطالبة رقية.

يذكر أن مدرسة الإنشاد ومقرها الحالي قصر الأمير طاز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، تهدف إلى تأكيد دور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.

وتعد مدرسة الإنشاد مكانا لإنتاج جيل جديد من المداحين والمُنشدين والمبتهلين الذين لديهم القدرة على إخراج الإحساس والصوت النقي حيث يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

وتأسست مدرسة الإنشاد عام 2014 والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات وخرجت أكثر من 5000 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد، وتعد أحد روافد المبادرة التي بدأها التهامي منذ سنوات بعنوان «الإنشاد في مواجهة الإرهاب» وسلاحا ضد العنف والتطرف.