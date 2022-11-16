وكيل «خطة النواب»: نناقش ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/2021 الأسبوع المقبل

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسبوع المقبل سيشهد 6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة، إذ يناقش الاجتماعان الأول والثاني، الأحد 20 نوفمبر، استعراض الصورة الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/2021، واستعراض العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، ونتائج الحسابات الختامية.

وأشار «سالم»، إلى أن الاجتماع الثالث يوم 21 نوفمبر الجاري، يستعرض التنفيذ الفعلي لهذه الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة «2018 / 2019 / 2021/ 2022»، في ضوء حساب ختامي الموازنة العامة للدولة من السنة المالية 2021/ 2022.

أما الاجتماع الرابع فسيناقش الإيرادات التي تضمنها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة «ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية»، والإيرادات الأخرى من السنة المالية 2021/ 2022.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاجتماع الخامس يناقش حساب ختامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعتي القاهرة والإسكندرية، والمستشفيات التابعة لها، عن السنة المالية 2021/ 2022.

أما الاجتماع السادس والأخير، فينعقد الثلاثاء 22 نوفمبر، سيخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعتي أسيوط وجنوب الوادي بقنا، والمستشفيات التابعة لها عن السنة المالية 2021/ 2022.