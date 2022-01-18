وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب: ميزانية الدولة ستصل لـ2 تريليون جنيه

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وتخصيص علاوات جديدة، هي دليل على النجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن العائد بدأ يتجه إلى المواطن المصري.

الدولة وضعت يديها على مواطن الخلل في التعليم

وأضاف «عمر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أصدر اليوم عدة قرارات ومنها الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وهذا يؤكد أن الدولة وضعت يديها على مواضع الخلل في التعليم، ويجب أن يصل التعليم لأعلى مستوى، لأن تعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات هو رقم كبير، فمنذ 5 سنوات كانت المرتبات 240 مليار جنيه، وأصبحت حاليًا أكثر من 400 مليار جنيه، أي أنه خلال هذه السنوات الخمس استطاع الرئيس تحسين دخول المصريين «للضعف».

الموازنة تتعدى تريليوني جنيه

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم، تعد هي القراءة الأولية للموازنة، ويتوقع أن تتعدى 2 تريليون جنيه، مشددًا على أن الاقتصاد المصري ينمو بسبب المشروعات العملاقة مثل حياة كريمة، ولذلك فإن مصر تتقدم ولا تتأخر.

الاقتصاد المصري تضاعف

أما عن ارتفاع التضخم العالمي وأسعار النفط والطاقة، فأشار إلى أن سعر برميل البترول إلى 87 دولارًا، موضحًا أن الموازنة تضع أسعار البترول وفقًا لمتوسط السعر في آخر 3 شهور، مشددًا على أن الحكومة تحملت جزءًا كبيرًا عن المواطن في آخر تسعير للبترول، لكي لا تكون الزيادة كبيرة، نافيًا ما يتردد من شائعات عن تعويم الجنيه المصري: «هذا كذب، والحمد لله اقتصادنا جيد جدًا رغم أزمة فيروس كورونا، وتضاعف منذ 2017 حتى الآن، والأمور مطمئنة وفي خير إن شاء الله، وميزة القيادة السياسية الحالية إن الخير بيرجع للشعب في الآخر».