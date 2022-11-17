أسعار خدمات سيارات الشهر العقاري المتنقلة للشركات والأفراد.. تبدأ من 50 جنيها

أعلنت وزارة العدل توفير 43 سيارة متنقلة تقدم خدمات الشهر العقاري كاملة، وتعد وحدة متكاملة تنفذ أساليب الرقمنة الحديثة بالعمل، تقدم الخدمات للمواطنين في أقل من 7 دقائق وفقا لما أعلنته الوزارة.

أسعار خدمات سيارات الشهر العقاري

وتنشر وزارة العدل السيارات داخل القرى والمراكز بمحافظات مصر خاصة بالمناطق النائية، تسهيلًا على المواطنين خاصة من ذوي الهمم وكبار السن وذلك بتكلفة تبدأ فقط من 50 جنيها، وهي مقابل توجه السيارة لعمل الإجراء الخدمي بالأماكن المحددة، وعند حاجة مواطن للسيارة في عنوان محدد فإن تكلفة ذلك 1000 جنيه، وعند طلب إحدى الشركات والجهات التجارية للسيارة تصبح التكلفة 1500 جنيه، وعند التوجه الفوري لمكان المواطنين أو الشركات دون حجز موعد تكون التكلفة 2000 للشركات والأفراد.

طرق حجز سيارات الشهر العقاري

ويمكن حجز السيارات عبر الاتصال برقم 01555559875 لحجز موعد سيارات الشهر العقارى المتنقلة سواء للأفراد أو الشركات، فضلا عن التواصل عبر الخط الساخن 15999 أيضا للحجز أو للاستفسار عن أماكن التواجة والخدمات التى تقدمها.