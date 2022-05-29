بريد الوطن .. اقض على البيروقراطية فى الشهر العقارى بدمياط يا وزير العدل

توجهت لمأمورية الشهر العقارى فى مدينة دمياط فى الساعة التاسعة يوم 24 مايو الجارى لعمل توكيل، شدنى الزحام للمواطنين وقوفاً فى طرقة عرضها متر داخل محكمة دمياط، وجاء الرد لى: العدد مكتمل؟ كيف والساعة التاسعة صباحاً؟ ونحن نتحدث عن البعد الإلكترونى، وما رأيته إرث معقد، وغياب القيادات الرشيدة، والعقل المطور، وكأننا مع الشهر العقارى بدمياط بحاجة لخبرة دولية تدير العمل، والزحام على أشده، حتى أماكن الانتظار مفقودة، وما بالنا بكبار السن أمثالى، نناشد وزير العدل، توجيه المسئولين بالمأمورية للعمل على إنهاء ذلك الوضع، والقضاء على البيروقراطية، وتوفير الجهد والعمل بما يدر عائداً مالياً على الدولة فى ظل ارتفاع الأسعار.

يحيى السيد النجار- كاتب وباحث - دمياط

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