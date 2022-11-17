5 أهداف لمشروع قانون البناء الموحد قبل مناقشته بالنواب.. اعرفها

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون البناء الجديد، إلا أن بعض المواطنين لا يعرفون أهدافه ولا كيفية الاستفادة منه، حيث أن القانون حدد الضوابط التي تمنح ضمان السلامة الإنشائية للمباني، بالإضافة إلى سرعة وقف المباني غير المرخصة أو التي تكون خارج الحيز العمراني وإزالتها للحفاظ على الرقعة الزراعية.

أهداف مشروع قانون البناء الموحد

ووفق مشروع قانون البناء الموحد، فإن هناك 5 أهداف للتسهيل على المواطنين، وترصدها «الوطن» خلال النقاط التالية:

1- يهدف إلى التيسير على المواطنين في عملية البناء والتراخيص، سواء في التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع.

2- يهدف إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء.

3- كما يهدف مشروع قانون البناء الموحد، المقرر مناقشته الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من الوزارات المعنية.

فض التشابك بين الوزارات

4- كما يعمل مشروع القانون على فض التشابك بين الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة والزراعة.

5- كما يهدف مشروع قانون البناء الموحد، إلى تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسرا على المواطنين.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.