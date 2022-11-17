محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع أمام بلجيكا.. بديل مرموش يحير فيتوريا

يلتقي منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب بلجيكا، مساء غد الجمعة، على استاد جابر الأحمد بدولة الكويت، في مواجهة ودية، تأتي ضمن تحضيرات المنتخب البلجيكي، لخوض غمار كأس العالم 2022 بقطر.

ويسعى منتخب مصر للاستفادة من التجربة الودية أمام بلجيكا، لا سيما أنها الاحتكاك الأوروبي الأول لفيتوريا، بعد توليه منصب المدير الفني للفراعنة، خلفا لإيهاب جلال.

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