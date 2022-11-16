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تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

كتب:

الوطن
10:57 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
المنتخب

المنتخب

استقر روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التشكيل الذي سيخوض به ودية بلجيكا، في اللقاء المُقرر له مساء يوم الجمعة المُقبل، على ملعب ستاد جابر الأحمد بالكويت.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا ووفقًا لمتابعة مران المنتخب الوطني الأول، خلال الفترة الماضية، من المتوقع أن يبدأ فيتوريا لقاء بلجيكا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد حجازي – علي جبر – أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد- حمدي فتحي أو أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمد صلاح - محمود تريزيجيه.

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