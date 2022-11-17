رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السيسي في الدفاع عن قضايا العرب

استقبل السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

العسومي يشيد بمواقف القيادة السياسية الرصينة

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم الأشقاء والدفاع عن القضايا العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربي والدولي.

وأكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي، مثمنا الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية الرصينة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد السفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية المصرية، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لخدمة قضايا المنطقة وخاصة استراتيجيته الجديدة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية؛ لتسير جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.

وحضر اللقاء سعادة السفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.