ضبط شخصين بحوزتهما كميات من الهيدرو المخدر في بورسعيد

تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين المجرى الملاحي في بورسعيد «منطقة الكاب» بدائرة قسم شرطة ثاني الجنوب بمديرية أمن بورسعيد من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب في الإسماعيلية، حال استقلالهما مركبة «توك توك»، دون لوحات معدنية، قيادة أحدهما، وبحوزتهما 13 كيسا بلاستيكيا يحوي نبات الهيدرو المخدر.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع ، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة ومركبة "التوك توك" لتسهيل تنقلاتهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.