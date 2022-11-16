رئيس «قناة السويس»: نتوقع وصول الإيرادات لـ7.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه مع نهاية السنة المالية الحالية من المتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس لـ7.3 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد السفن الغاز والبترول القادمة من اتجاه الجنوب زادت عن ذي قبل، بعدما باتت الدول الأوروبية تستورد البترول والغاز من الخليج بدلا من روسيا، بسبب أزمة موسكو مع أوكرانيا.

ربيع: زيادة عدد السفن العابرة من الجنوب للشمال

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن عدد السفن زاد خلال الفترة الماضية أكثر من السنوات الماضية، كما أن السفن القادمة من اتجاه الجنوب زادت بنسبة كبيرة وملحوظة: «لو قولنا أن فيه 72 سفينة عدوا في اليوم، هنلاقي أن 45 سفينة جايه من الجنوب».

قناة السويس خضراء

واستطرد: «بالنسبة للتحول للوقود الأخضر، أعلنا في COP 27 أن قناة السويس ستكون قناة خضراء وصولا لعام 2030، وخدنا بعض الخطوات ومكناش مستنين لما نعلن علشان نبقي جاهزين، والـ16 محطة الموجودة بطول القناة باتت تستخدم طاقتي الرياح والشمس معا».

وأوضح أنه بالنسبة لعربات المرشدين جرى تغييرها جميعا حتى تعمل بالغاز، بينما تتفق القناة حاليا مع إحدى الشركات العالمية لجمع مخلفات السفن السائلة والصلبة قبل دخولها قناة السويس حتى نضمن عدم تأثر القناة بأي وقود: «إحنا اشترينا 3 سفن من فرنسا لمكافحة التلوث، وموزعة بين السويس والإسماعيلية وبورسعيد».