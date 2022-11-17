7 حالات بمخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها.. اعرفها

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون البناء الموحد والتصالح، لكن لايلم الكثيرون عن المخالفات التي يجوز فيها التصالح، وكذلك التي لا تقبل التصالح، حيث حددها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، 7 حالات بمخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون، وهي كالتالي:

مخالفات بناء لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون:

1- يعتبر من مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح، حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الارتفاق المقررة بشكل قانوني، في حالة لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

2- لا يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

3- في حالة تجاوز الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة لا يتم التصالح.

4- حدد القانون حظر التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

5- لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

6- لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التى تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

7- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة لا يتم التصالح بين المخالف والدولة.

مشروع قانون جديد

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، حيث تقدم به النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وهو يتواكب مع مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة التقدم به، وذلك حتى تتم معالجة قصور القانون السابق، الذي نتج عنه تعطيل بعض ملفات التصالح بالإضافة إلى تضمنه عدد من المحظورات.