رئيس «محلية النواب» يطالب الحكومة بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية طرح حلول واضحة لمشكلة التصالح فى مخالفات البناء، وضبط العمران، وقال: نرحب بالتعاون مع الحكومة بشأن تنظيم وضبط العمران في مصر ،لكننا داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".

محلية النواب

ووجه رئيس محلية النواب سؤالًا للوزير قائلًا "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق إلى أن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الاوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".

مجلس النواب

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن : هناك فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.

وأوضح السجيني أنه تقدم بطلبت لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لوضع الحلول .

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

تخصيص 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية للحديث فى ملف المحليات

وقد طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة ،اليوم ،الأعضاء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب، و عدم الخروج عن موضوع الأداة الرقابية الموجهة للوزير المختص.وذلك فى ضوء تخصيص الجلسة لمناقشة أكثر من 100 أداة رقابية موجهة من الأعضاء لوزير التنمية المحلية .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي :سيتم منح كل نائب له طلب إحاطة دقيقتين للحديث، و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك رؤساء اللجان النوعية.

وأشار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هناك نواب يسافرون عقب الجلسة وهناك اجتماعات لجان نوعية، قائلا: لذلك لابد من الحرص على وقت المجلس.ويشار إلى أن مجلس النواب خصص جلسته البرلمانية اليوم للرد على الأدوات الرقابية الموجهة للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .