قناة الحياة تنشر فيديو عن أبطال الأعمال الفنية أمام وخلف الكاميرات

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة» منشورا جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أبطال الأعمال الفنية أمام وخلف الكاميرات، واستعان برنامج «حلو الكلام» المذاع على الفضائية المخرج الكبير جمال عبد الحميد.

وقال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إنه في بداية عمله المهني كان يعمل مونتيرا بعدما تخرج من معهد التجارة الخارجية بالزمالك، مشيرا إلى أنه لم يعمل بالتجارة طيلة حياته، بينما كان يخصص فترة دراسته للتدريب في الاستوديوهات من أجل دخول المجال السينمائي.

وأوضح أن والده كان يعمل مخرجا للأفلام التسجيلية، وكان دائما ما يذهب معه إلى ستوديو مصر، بينما كان يعمل يهرب منه من أجل مشاهدة كواليس تصوير الأفلام في تلك الآونة، مضيفا: «لما مكانش يروح هو كنت أنا بزوغ من المدرسة وأروح على الأستوديوهات واتفرج على اللي بيحصل، وساعتها قابلت محمود المليجي وجها لوجه وأنا صغير».