رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربيث، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، لقيادة وشعب دولة فلسطين، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

عدد الضحايا

وراح ضحية الحريق، أكثر من 21 مواطنا، بينهم أطفال ونساء ووصفه بالفاجعة، داعيا الله عز وجل، أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

الوقوف مع فلسطين

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين، ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.