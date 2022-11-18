«الإسكان» تشارك في إطلاق المبادرة الدولية للمرونة الحضرية المستدامة

عقد أول اجتماع وزاري حول التحضر وتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في تغير المناخ، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ركزت الجلسة على الإسكان والتنمية الحضرية والعمل متعدد المستويات من أجل تغير المناخ، حيث استضافت هذا الاجتماع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بهدف تعزيز التزامات اتفاق باريس للمناخ ومناقشة الالتزامات بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والتمويل المحلي للمناخ.

وفي اطار ذلك، شاركت الوزارة فى إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم (SURGe) حيث اجتمع عدد من وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة وتغير المناخ، وكذلك ممثلو الحكومات المحلية والإقليمية من خلال دائرة الحكومات المحلية والسلطات البلدية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك الجهات الفاعلة غير الحزبية وغير الحكومية مثل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والقطاع الخاص والشبكات الحضرية والمصارف المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومراقبين آخرين.