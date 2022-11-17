وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات الطرق في المدن الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات الطرق بالمدن الجديدة، مؤكداً ضرورة دفع العمل بمشروعات الطرق الجارية التي تعد بمثابة شرايين للتنمية وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفرص للاستثمار، وكذا التأكيد على تنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة وجودة.

رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم ويجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعات الطرق بمدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، والسادات، وغيرها من المدن الأخرى، وتشمل الأعمال رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق بجانب تنفيذ طرق جديدة تخدم قطع الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، لجذب مزيد من الاستثمارات بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ حالياً بطريق " بلبيس - العاشر من رمضان"، استكمال أعمال توسعة الطريق ورصف طبقة الأسفلت، وأعمال تركيبات تسليح "اليونى جرسى"، وكذا أعمال شد "الفرم" على الطريق وتركيب أعمدة الكهرباء، مؤكداً أنه جارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً بالمدينة، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وجودة الطرق بالحي الـ12 بالمدينة.

تركيب إشارات مرورية مزودة بكاميرات إلكترونية

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ استكمال تركيب إشارات مرورية مزودة بكاميرات إلكترونية للمساهمة في إحكام السيطرة الأمنية والمرورية بالطرق، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك في إطار الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به وبالتنسيق مع إدارة المرور، ومنظومة الرقابة والمتابعة المرورية بالمدينة.

تركيب أعمدة إنارة بنظام "الهاى ماست" بمحور ٢٦ يوليو

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم وجارٍ تركيب أعمدة إنارة بنظام "الهاى ماست" بمحور ٢٦ يوليو وطريق الواحات ووصلة دهشور الشمالية والجنوبية وامتداد الطريق الدائري الأوسطي بمدينة ٦ أكتوبر، وهى أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق بالمدينة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تركيب 750 عامودا بمحور ٢٦ يوليو، وجزء من طريق الواحات من كوبرى ٣ وحتى مدخل الرقابة، وتم إطلاق التيار بعدد ٤٥٠ عامودا وجارٍ إطلاق التيار بباقي الأعمدة واستكمال باقي الأعمال، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإطلاق التيار بوصلة دهشور الشمالية ( أ . ب ) لعدد ٢٣٥ عامودا بقدرة ٣١٥ وات، و ٤٠٧ أعمدة بطريق الواحات بداية من كوبري ونفق ٨ وحتى كوبرى ٣، وتم إطلاق التيار بعدد ٢٦٠ عامودا وجارٍ استكمال باقي الأعمال، كما تم تنفيذ وإطلاق التيار بجميع الأعمدة بطريق وصلة دهشور الجنوبية بداية من كوبرى ١٤ وحتى طريق الفيوم.

وأضاف أنه جارٍ تركيب الأعمدة بامتداد الطريق الدائري الأوسطي بطول ١٢ كم بإجمالي ٢٨٥ عامودا وتتم الإنارة بعد التركيب مباشرة لكل ولاعة تباعًا، ومركب بكل عامود 4 كشافات عالية الإضاءة، وتستخدم فى هذه الأعمدة أنظمة "الليد"، وهى أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة.

وقال المهندس عادل النجار، إنه تم تكليف إدارة صيانة الكهرباء بتكثيف أعمال تركيب وصيانة أعمدة الإنارة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة والتنبيه على جميع شركات الصيانة بسرعة إنهاء الأعمال وتقديم خدمات آمنة حفاظا على المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

الاتصال بالخط الساخن 15100

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بالإبلاغ عن شكاوى ( أعطال أعمدة الإنارة والصرف الصحي عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15100 على مدار ٢٤ ساعة )، موجهاً بدفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات والزمن المحدد.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم البدء في تنفيذ ازدواج بطريق R4 والذي يمثل أهم محاور المدينة، وتخطيط الجزء الواقع بين الطريقين لعمل محور خدمات بطول 7 كم تقريبا وبمتوسط عرض 40 متراً.

تنفيذ أعمال زراعة "المحور الأخضر"

وأشار إلى أنه بالنسبة لحرم خط سوميد والمجاور للازدواج فيتم حاليا تنفيذ أعمال زراعة " المحور الأخضر" والمار بكامل المدينة بداية من طريق الواحات وحتى طريق الفيوم بطول حوالي 13 كم وبعرض 60 مترا تقريبا لتبلغ مساحة المسطحات الخضراء حوالي 170 فدانا وذلك بهدف إعطاء المدينة هوية بصرية خاصة بها، مضيفاً أنه قام بإعداد التصميم أحد أكبر المكاتب الاستشارية والمتخصصة بأعمال "اللاند سكيب" وتضمن التصميم 4 مراحل زمنية مختلفة بدءا من التصميم الفرعوني ليصل للمعاصرة، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ مارس المقبل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت لطرق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، مجاورة 1 و2 يطول 20كم للشوارع الداخلية بنسبة انجاز 40% بقيمة استثمارات 48٫5 مليون جنيه.