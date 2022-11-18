إصابة حمدي فتحي تربك حسابات الأهلي قبل مباراة المقاولون بكأس مصر

يواجه الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، أزمة جديدة في وسط الملعب لإصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، خلال معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا، وديًا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تعرض حمدي لإصابة عضلية، وتم منحه راحة من التدريبات أمس، للحفاظ على سلامته، بالتنسيق مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

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