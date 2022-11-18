أطفال يزورون آثار فوه بكفر الشيخ: «شجع سياحة بلدك»

زار أطفال حضانة يرتدون ملابس موحدة ذات لون أحمر، آثار مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، لمشاهدة الآثار الإسلامية التي تتمتع بها فوه، وتشجيع السياحة الداخلية لمدينتهم.

الأطفال زاروا الآثار الإسلامية القديمة

وزار الأطفال الصغار المساجد الأثرية القديمة الموجودة في مدينة فوه، والمنازل القديمة، بالإضافة إلى «التكية الخلواتية»، التى تُعد التكية الوحيدة الباقية بمنطقة الشرق الأوسط بعد تكية تركيا بوابتى مصنع «الكتان والطرابيش»، واللتين أُقيمتا فى عصر محمد على باشا.

تفاصيل الزيارة

«فرحنا جداً بزيارة آثار فوه والرحلة كانت حلوة وجميلة لأننا شوفنا آثار بلدنا اللي بنحبها أوي ولعبنا مع أصحابنا وغيرنا جو كلنا، وكان يوم حلو أوي»، كلمات قال الطفل محمد يوسف، ذو الـ5 سنوات.

وأضاف «يوسف»، «صحيت في اليوم ده بدري فطرت وماما جهزتني للرحلة، وروحت الحضانة وبعد كده خرجنا كلنا وزورنا كل آثار فوه، وكُنا فرحانين أوي أوي».

الزيارة تهدف إلى نشر الوعي الأثري

تهدف الزيارة إلى نشر الوعى الأثري بين الأطفال، بحسب «هند محسن»، أحد المسؤولين عن الحضانة: «حبينا نخلي الأطفال يغيروا جو ويزوروا آثار بلدهم وكمان عشان نشجع السياحة الداخلية خاصة أن مدينة فوه تعتبر ثالث مدينة فيها آثار إسلامية في مصر بعد القاهرة ورشيد، وكمان الرابعة على مستوى العالم، وفيها حوالي 365 مسجد أثري»، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم تنظيم زيارات لأطفال الحضانة حيث سبق وأن تم تنظيم زيارات كثيرة، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم المزيد من الزيارات.