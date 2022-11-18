أستاذ قانون جنائي: الرئيس السيسي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال التشريعات ‏التي حرصت الدولة وقائدها على تعديلها وتطويرها منذ عام 2014 حتى الآن ‏وليس فقط الاهتمام بالجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه رغم انشغال الرئيس ‏السيسي وتعاظم الأحداث وتسارعها فإنه يحرص على متابعة هذا الأمر بصفة ‏شخصية.‏

‏الدولة تهتم بالجانب الإنساني بشكل كبير

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من ‏تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن ‏الدولة تهتم بالجانب الإنساني بشكل كبير كتصدِّيها لكل أشكال العنف التي كانت ‏تلحق بالمرأة، مشيرًا إلى أنه لا يجب إنكار دور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي في سن القوانين والتشريعات التي لم تكن موجودة من قبل، كالمادة 306 ‏مكرر التي واجهت ظاهرة التحرش بعقوبات رادعة.‏

فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد

وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا أننا الدولة الوحيدة التي قننت جريمة ختان الإناث عام 2020/ 2021 ‏بالقانون 10، فضلًا عن فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بهدف مواجهة ‏صور العنف الواقعة على الأنثى، لافتًا إلى أن المُشرّع المصري حفظ حقوق المرأة التي تكون محلاً للتعرض للتحرش، وذلك بإخفاء بياناتها، بموجب قانون تم وضعه في متن قانون الإجراءات المدنية.

الدولة المصرية لا تبني في مجال وتترك مجالات أخرى

وشدد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا على أن الدولة المصرية لا تبني في مجال وتترك مجالات أخرى، فهناك مجال الاستثمار عبر قانون حوافز وضمانات الاستثمار وقانون الضريبة الموحدة الذي مهّد الأرض لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المشرّع المصري أعاد تنظيم البناء والتصالح فيه، كما واجه جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وكانت 7 سنوات كافية لتعديل القانون الخاص بها.