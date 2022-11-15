يوسف الحسيني يشيد بملف «الوطن» عن العفو الرئاسي: أكد رؤية استراتيجية مصر في حقوق الإنسان

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جريدة «الوطن» صنعت ملفا خاصا عن العفو الرئاسي، بشكل يوضح كيفية تقديم المعلومات الصحفية للمواطن بمنتهى اليسر والسلاسة، وهو أصل العمل الصحفي لخدمة المواطن.

«العفو الرئاسي.. مصر بتفرح»

وأوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن اختيار صحيفة الوطن لعنوان «العفو الرئاسي.. مصر بتفرح»، عنوان حقيقي لما يحدث على أرض الواقع، حيث تفرح مصر بأكملها لخروج أبنائها المحبين لها، رغم اختلاف وجهات النظر.

«مصر تتسع للجميع»

كما أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بعنوان جريدة الوطن «مصر تتسع للجميع»، بالإضافة لتلخيص معنى العفو الرئاسي، وما تم به من إنجازات خلال الفترة الماضية في شكل نقاط سريعة، تساعد المواطن على معرفة ما تم في العفو الرئاسي منذ انطلاقه.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن جريدة الوطن تؤكد بمنتهى الوضوح، أن مصر لديها تصور كامل وشامل مبنى على استراتيجتها الوطنية لحقوق الإنسان، فمصر لا تفعل شيئا من أجل الاستهلاك الإعلامي والصحفي، مصر لا تفعل شيئا من أجل العناوين السياسية، لكنها تعمل بوضوح على أرض الواقع.