قناة «القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تعيد ترتيب موقعها ضمن النظام الدولي

قال اللواء محمد الثلجي، المحلل العسكري العماني، إن ما يجري في العالم، وخاصة في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية أظهر أن هناك تحولات جيوسياسية كبيرة، وكثيرون أدركوا أن العالم يعيد ترتيب نفسه، خاصة بعد اندلاع هذه الحرب.

وأضاف، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نزعة كبيرة في البعد عن العالم ذي القطب الواحد، والاتجاه إلى عالم متعدد الأقطاب، «القوة والتأثير في العالم واللعبة الدولية لها أهمية كبيرة، وهو ما يدل على أن كوريا الشمالية تعيد ترتيب نفسها وموقعها ضمن النظام الدولي، وخاصة في إقليمها ومحيطها والابتعاد عن الجانب الغربي، وترك المفاوضات مع الولايات المتحدة والانحياز للمعسكر الشرقي المتمثل في روسيا والصين».

وتابع: «بدا ذلك واضحًا جدًا من تخلي كوريا الشمالية عن رسائل المودة بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي السابق ترامب، وأدركت كوريا الشمالية أن الدعم الغربي غير المتناهي لأوكرانيا أعطاها مؤشرًا ودلالة أن أي صراع مستقبلي ستخوضه كوريا ستكون نتيجته مثل ما يحدث في أوكرانيا، لذلك عليها الانحياز للمعسكر الشرقي الذي سيعطيها أملاً في البقاء والاستقرار».