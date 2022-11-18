قناة «القاهرة الإخبارية»: استثمارات أجنبية جديدة دعمت الاستقرار المالي للدولة

قالت ماريان عزمي، خبيرة أسواق المال، إنّ هناك استثمارات أجنبية عديدة دخلت مؤخرًا للسوق المصرية ودعمت الاستقرار المالي للدولة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية، على شاشة القاهرة الإخبارية: «ما يحدث حولنا هو أساس مهم جدًا لهذا الارتفاع الجيد للبورصة المصرية، التي لم تصل لهذا المستوى منذ أكثر من عامين، حيث إن التحريك الفعلي للدولار أمام الجنيه سمح بإتمام اتفاق البنك الدولي مع مصر، وهناك موافقات ضمنية على إصدار سندات بسوق السندات الدولية، وسبب ذلك دخول أجانب للسوق المصرية».

وتابع: «ساهم هذا في تحسين أداء البورصة، وهو ما لم نره منذ أشهر طويلة، كما أن التنظيم الجيد لمؤتمر المناخ ونجاحه، وفشل كل من كان يدعو لمظاهرات أثناء هذا المؤتمر، من ضمن الأسباب الجيدة جدًا التي تدعم الاستقرار المالي والسياسي للدولة، وسبب دخول مستثمرين كُثر خصوصًا الأجانب، وهناك بعض المناقشات الفرعية في مؤتمر المناخ تم احتواؤها بشكل جيد من قبَل مصر، وفرض الإرادة والسيادة المصرية بطريقة دبلوماسية قوية أدت لاحترام كل المستثمرين لوجهات النظر المصرية».