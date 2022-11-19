«لوسيندا» ابنة الـ8 سنوات حصدت ذهبية كأس مصر للجمباز.. موهوبة بالفطرة

تجمع «لوسيندا» بين القوة والمرونة والسرعة رغم صغر سنها، برعت في ممارسة رياضة الجمباز منذ السادسة من عمرها، وحصلت على بطولة الجمهورية في الجمباز وكأس مصر لعام 2021-2022 تحت سن 7 سنوات.

لفت قيام لوسيندا نبيل، 7 سنوات، الطالبة بالصف الأول الابتدائي بالإسكندرية، بحركات راقصة ومتناغمة، نظر والدتها التي قررت الاشتراك لها في أحد الأندية لتعلم رياضة الجمباز.

تبدأ «لوسيندا» في حزم أمتعتها بعد عودتها من المدرسة، متحمسة للذهاب إلى التمارين، لتعلم وممارسة اللعبة بحركات متناغمة يمكن أداؤها دون الحاجة إلى معدات مساعدة، لتتألق بين الحاضرين.

بطولة كأس مصر للجمباز

بعد تفوقها في أدء التمارين بالنادي، قررت مدربتها الاشتراك لها في بطولة كأس مصر للجمباز، واستطاعت «لوسيندا» لفت أنظار لجنة التحكيم بعد أدائها كل ما تعملته، لتفوز بالمركز الأول في المسابقة وتحصل على الميدالية في البطولة.

«هي عارفة مواعيد التمرين وبتجهز له من قبلها»، بهذه الكلمات بدأت رنا عادل، والدة لوسيندا، بطلة الجمهورية للجمباز، حديثها لـ«الوطن»، معبرة عن مدى التزام ابنتها وحماسها بالذهاب إلى التمارين والتعلم أكثر عن الرياضة والتفوق بها.

«لوسيندا» تحب التمثيل والرسم

تحب «لوسيندا» الرسم والتمثيل، وتعمل والدتها على تشجيعها دائما لتوازن بين الدراسة والرياضة، وتستعد حاليا للالتحاق ببطولة كأس مصر للآنسات تحت سن الـ8 سنوات.

حصدت أصغر بطلة في الجمباز العديد من الجوائز والميداليات في مسابقات عدة، وتتمنى الالتحاق بمنتخب مصر للجمباز لتحقيق البطولات ورفع اسم مصر أمام العالم، بحسب والدتها.