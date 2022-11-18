محمد صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني لـ مصر في مرمى بلجيكا

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني في مرمى منتخب بلجيكا، في الدقيقة 46، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وكان منتخب مصر تقدم بالهدف الأول عن طريق مصطفى محمد، في الدقيقة 33، بعد ضغط رائع على دفاعات المنتخب البلجيكي، ونجح في خطف الكرة وسدد الكرة بطريقة رائعة على يسار كورتوا.

45 دقيقة رائعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

وقدم الفراعنة 45 دقيقة رائعة أمام منتخب بلجيكا، وأهدر تريزيجيه هدفين، الأول من تسديدة رائعة تصدى لها كورتوا، وكرة أخرى من انفراد، لكن نجح الحارس في التصدي وحرمان المنتخب المصري من هدف مؤكد.

ويستعد المنتخب البلجيكي للمشاركة في كأس العالم، إذ يتواجد بمجموعة تضم كلا من كندا وكرواتيا والمنتخب المغربي.

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