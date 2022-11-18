رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس القدوة يحول «العمل أولا» من شعار انتخابي إلى واقع.. «صبح وليل شغال»

كتب:

 كريم عثمان
10:28 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
الرئيس القدوة.. «العمل أولاً»

الرئيس القدوة.. «العمل أولاً»

«العمل هو كل ما أملك، العمل هو كل ما أطلبه».. الرسالة الانتخابية التى اختارها عبدالفتاح السيسى، مع ترشحه الأول فى 2014، ركزت على مفهوم العمل الذى أصبح ملمحاً رئيسياً من ملامح حكمه.

ساعات العمل اليومية غالباً ما تكون 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، هذا بالنسبة للأفراد العاديين، أما الرئيس السيسى فالعمل يستمر 24 ساعة، يسافر لساعات طويلة ويتفقد أحوال الناس صباحاً، ثم يعقد الاجتماعات مساءً بالنشاط نفسه والحماس ذاته.

«معرفش أقعد من غير شغل، لأنى بحلم وعايز كل الناس تحلم زيى»، هكذا رد الرئيس على طفلة فى احتفالية «قادرون باختلاف» فى 5 من ديسمبر 2021، حينما سألته: «بتشتغل كام ساعة فى اليوم؟» ليجيبها مازحاً: «قولى لى بتنام كام ساعة فى اليوم»، واستكمل الرئيس حديثه: «اللى بيشتغلوا معايا زهقوا منِّى، لكن نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد فى الدنيا».

وفى 26 من أكتوبر الماضى، تحدث الرئيس مجدداً عن عدد ساعات عمله، التى يقضيها فى خدمة مصر خلال مداخلة تليفزيونية، قائلاً: «أنا باعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى بالليل من أجل الوطن»، ورغم أنه رئيس للدولة لكنه لا يكل ولا يمل من العمل، أو كما قال سابقاً: «مقدرش أنام وغيرى مش لاقى ياكل ولا ينام».

اقرأ المزيد:

قائد الدفاع الجوى: الضباط والأفراد مرابطون بكافة ربوع مصر ويواصلون العمل ليل نهار

نيابة عن الرئيس السيسى: الدكتورة ياسمين فؤاد تلقى كلمة فى افتتاح يوم المرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 

عيسى الزرعونى يكتب: أحلام الرئيس «السيسى» والخيارات الصعبة

«زياد» سيجرى جراحة لتفريغ العين وتركيب عدسات زجاجية: «أشكر الرئيس السيسى»

رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

يبقى نداء «كمّل جميلك» إلى الرئيس السيسى

عضو «العفو الرئاسى»: الرئيس «السيسى» أوصى بدمج المفرج عنهم مجتمعياً ودور اللجنة مهم ضمن ملف تنمية حقوق الإنسان.. ولا يوجد سقف لتلقى الطلبات
بقلم  كريم عثمان