الرئيس القدوة يحول «العمل أولا» من شعار انتخابي إلى واقع.. «صبح وليل شغال»

«العمل هو كل ما أملك، العمل هو كل ما أطلبه».. الرسالة الانتخابية التى اختارها عبدالفتاح السيسى، مع ترشحه الأول فى 2014، ركزت على مفهوم العمل الذى أصبح ملمحاً رئيسياً من ملامح حكمه.

ساعات العمل اليومية غالباً ما تكون 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، هذا بالنسبة للأفراد العاديين، أما الرئيس السيسى فالعمل يستمر 24 ساعة، يسافر لساعات طويلة ويتفقد أحوال الناس صباحاً، ثم يعقد الاجتماعات مساءً بالنشاط نفسه والحماس ذاته.

«معرفش أقعد من غير شغل، لأنى بحلم وعايز كل الناس تحلم زيى»، هكذا رد الرئيس على طفلة فى احتفالية «قادرون باختلاف» فى 5 من ديسمبر 2021، حينما سألته: «بتشتغل كام ساعة فى اليوم؟» ليجيبها مازحاً: «قولى لى بتنام كام ساعة فى اليوم»، واستكمل الرئيس حديثه: «اللى بيشتغلوا معايا زهقوا منِّى، لكن نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد فى الدنيا».

وفى 26 من أكتوبر الماضى، تحدث الرئيس مجدداً عن عدد ساعات عمله، التى يقضيها فى خدمة مصر خلال مداخلة تليفزيونية، قائلاً: «أنا باعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى بالليل من أجل الوطن»، ورغم أنه رئيس للدولة لكنه لا يكل ولا يمل من العمل، أو كما قال سابقاً: «مقدرش أنام وغيرى مش لاقى ياكل ولا ينام».