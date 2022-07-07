رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

أرسل الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، خطابات تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى

وجاء فى نص الخطاب: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات».

وأضاف رئيس الأساقفة: «ندعو الله القدير أن يمنحنا في ظل هذه المناسبات المباركة، الخير والسعادة والسلام ودوام الوحدة بين أبناء وطننا الغالى مصر».

تهنئة رئيس الأسقفية في عيد الأضحى

كما أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطابات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مبادرات بيئية

وكانت الكنيسة الأسقفية قد أطلقت سلسلة مبادرات بيئية استعدادًا لمؤتمر المناخ Cop27، وذلك قبل شهور من انطلاق مؤتمر Cop22 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

من جانبه قال دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات لمدة ستة أشهر.