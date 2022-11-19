«إسكان الشرقية» تنظم ندوات للتوعية بقضايا المناخ

تكثف مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية للعاملين بالجهاز الإداري لتعريفهم بالقضايا والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ، بالتزامن مع مؤتمر COP27 وإطلاق حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها»، تنفيذًا لتوجيهات، القيادة السياسية، لمواجهة تحديات المناخ.

تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث

وقال اللواء مهندس محمد النجار وكيل وزارة الإسكان بالشرقية، إن الندوات استهدفت ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

عرس دولي وحدث عالمي

وأشار إلى أن ما تشهده مصر حاليا بمثابة عرس دولي وحدث عالمي يعكس ثقة القارة الإفريقية فى مصر ككيان دولي قادر على تمثيلها وعرض قضاياها والوصول إلى حلول فعالة واتفاقات مرضية تتوافق والصالح الإفريقى فى ظل ما يحياه العالم من أضرار وخسائر بسبب التغيرات المناخية

مؤتمر المناخ يعزز العلاقات مع الدول

وأضاف وكيل وزارة الإسكان أن مؤتمر الإسكان، سيكون له مردود كبير في تعزيز العلاقات مع عدد كبير من دول العالم وبالتالي دعم الوجود المصري فى مختلف المحافل الدولية الرئيسية وتوسيع مجالات التعاون لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

وأكد أن استضافة مصر لمؤتمر بهذه الاهمية في ظل الظروف الاقتصادية هو انجاز عالمي بكافة المقاييس يكشف عن مكانة مصر في حماية البيئة وجهودها بشأن التحول للاخضر ويتطلب زيادة الوعي والالمام بمختلف القضايا البيئية وانعكاستها داعيا للحفاظ علي هذه المكتسبات من اجل بيئة افضل واكثر تحضرا.