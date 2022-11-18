 في ختام COP27.. مصريون وأجانب في دعم قمة المناخ بشرم الشيخ: تورتة وصورة

انطلقت اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لقمة المناخ «cop27» في المدينة الخضراء «شرم الشيخ»، ويستعرض «الوطن» رسائل المواطنين والضيوف الأجانب لدعم القمة، سواء من خلال إعداد الكيك أو التصوير في المناطق صديقة البيئة، أو ارتداء الزي الفرعوني.

هدير أحمد، 30 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب قسم أنثروبولوجيا بجامعة الإسكندرية، وتعيش في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وقررت دعم قمة المناخ COP27 بإعداد «كيك» قابل للأكل، على شكل نصف الكرة الأرضية، يحمل رسالة سلام إلى العالم، بالحث على الاهتمام بزراعة الأشجار، حتى تصبح أداة قوية، لخفض نسبة ثاني أوكسيد الكربون، بالهواء الجوي، قائلة لـ«الوطن»: «أنا عايشة في شرم وكان لازم أشارك في الحدث بأي شكل».

يروِّج «محمد» للأماكن صديقة البيئة

محمد المصري، القاطن في قرية بسيون بمحافظة الغربية، قرر دعم قمة المناخ cop27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بدراجته، عن طريق الترويج للأماكن صديقة البيئة، مثل ممشى الدراجات والمنطقة الخضراء، إذ بدأ رحلته من مساء يوم 28 أكتوبر، ووصل إلى السويس في يوم 30 أكتوبر، وقرر ركوب الحافلة حتى وصل إلى مدينة شرم الشيخ، ليجوب المدينة بأكملها بدراجته قائلًا لـ«الوطن»: «كان معايا تصريح من وزارة الشباب والرياضة، والتقطت صور تذكارية في كل مكان كنت بروحه».

طفلة روسية تدعم قمة المناخ

اعتادت الطفلة الروسية «جوليا» على زيارة مصر مع والدتها «ناستيا»، وتزامن هذا العام مع قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، لتقرر صاحبة الـ7 أعوام الترويج للحدث، بارتداء الزي الفرعوني ووضع تاج الملكات على رأسها، وصورت «سيشن» يظهر فيه الشموخ والفخر بالحضارة الفرعونية، للتشجيع على زيارة مصر وفي الوقت ذاته دعم قمة المناخ.