مشروع زراعة الموز البلدي.. أرباح ربع مليون جنيه في العام

قال الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، إن زراعة محصول الموز من المشروعات المربحة جدًا والتي تفتح لك أبواب الحظ والثراء لتجني الكثير من المال، وسط إنتاجية تصل لنحو 30 طنا للفدان الواحد، بأرباح تصل إلى ربع مليون جنية سنويا، بمشروع يعتبر «جنب بيتك».

زراعة الموز البلدي في التربة الطينية

وأوضح «زكريا»، أن محصول الموز البلدي يلقى قبولًا كبيرًا لدى المزارعين لأنه مطلوب في السوق المحلي، وكذلك يتم تصديره، علاوة على زراعة الموز المغربي، والذي يصدر للعديد من دول العالم.

خطوات زراعة الموز في مصر

وأضاف عميد كلية الزراعة، أن حصاد الموز يكون مع بداية شهر أكتوبر، أو في نهاية شهر مارس، على أن يتم وضع نحو 500 شتلة لكل فدان على هيئة صفوف وزراعة كل شجرة موز على مسافة متر ونصف بينها وبين الأخرى، كما يتم حفر مصارف بطول الأرض بين المصرف والأخر مترين حتى يساعد على عملية الصرف الجيد عند ري محصول الموز.

وأضاف أن جورة الموز يتم زراعة شجرة واحدة بها وتطرح بعد مرور عامين للموز البلدي وثلاثة أعوام للموز المغربي، مشيرًا إلى أنه يجب قطع شجرة الموز عقب إنتاجها السباطة كونها تطرح مرة واحدة مع ضرورة إزالة بعض شتلات أشجار الموز والتي تخرخ بجوار الشجرة الأم وترك شجرة أو أثنين علي الأكثر.

واستكمل أن المساحة المنزرعة من الموز في مصر تقدر بنحو 95 ألف فدان تحتل النوبارية من تلك المساحة ربعها، وتتوزع باقي المساحة علي محافظات الوادي الجديد، ومطروح، وسيناء، وكفر الشيخ، والقليوبية، والدقهلية لإنتاج 450 ألف طن من الموز سنويا على مستوى محافظات مصر،علاوة علي أن محصول الموز يستمر 5 سنوات في الأرض ثم يقطع تماما لتقليب التربة علي أن يتم الزراعة مرة ثانية بعد مرور عامين.