مصنع تحويل مخلفات زراعة الموز لبدائل خشبية: لدينا 1.2مليون طن سنويا

قالت المهندسة هبة نايل، مدير أول مصنع متخصص في تدوير وتحويل مخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية، إن المصنع هو الأول من نوعه في قارة أفريقيا، تديره شركة مصرية أسترالية قائمة على 3 محاور، الأول اقتصادي ربحي، والثاني نفعي مجتمعي، والثالث بيئي.

المصنع متخصص في تدوير مخلفات مزارع الموز

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن المصنع متخصص في تدوير وتحويل مخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية مثل الألواح المضغوطة وبدائل أخرى كرتونية ورقية مثل أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد من أطباق وعلب التغليف وتعبئة الطعام.

سمعة تدوير المخلفات غير طيبة بسبب عدم استدامة المخلفات الزراعية

وتابعت مدير أول مصنع متخصص في تدوير وتحويل مخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية، أن سمعة تدوير المخلفات غير طيبة بسبب عدم استدامة توافر المخلفات الزراعية، إذ أن مخلف زراعة الموز متاح على مدار العام وهو غير موسمي ومكلف ضخم: «مقابل كل سباطة موز عند أي فكهاني، شجرة بوزن 35 كجم، وبالتالي فإن حجم المخلفات في مصر حوالي 1.2 مليون طن سنويا دون أي استخدام لها، وهو ما جعلنا نفكر في إقامة هذا المصنع».

مخلف زراعة الموز من أجود المخلفات التي تحتوي على كمية من الألياف الطبيعية

وأكدت مدير أول مصنع متخصص في تدوير وتحويل مخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية، أن مخلف زراعة الموز من أجود المخلفات التي تحتوي على كمية من الألياف الطبيعية، حيث يعاني كوكب الأرض من توافر هذه الألياف، كما أن مخلفات الموز غنية بالألياف البيضاء الطويلة.