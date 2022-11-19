«الجنايات» تستكمل اليوم إعادة محاكمة متهمين في قضية «كتائب حلوان»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، وذلك لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها.

اتهامات سماع المرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 19 نوفمبر، لسماع المرافعة.

تخريب الأملاك والمنشآت العامة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية، وجهت لهم النيابة قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتي شهر فبراير من العام 2015، بدائرتي القاهرة والجيزة، تهمة تخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة وضباطها ومنشآتها.

اتهامات تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة أيضًا، تولي المتهمين قيادة جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام القانون والدستور، واعتدائهم على الحريات الشخصية للمواطنين.