«ماسك» يعيد 3 حسابات محظورة مدى الحياة إلى «تويتر».. ليس منها «ترامب»

قرر إيلون ماسك مالك تطبيق «تويتر»، إعادة حسابات كانت تخضع سابقًا لحظر مدى الحياة، متخذًا الخطوات الأولى نحو وعده باعتدال أخف على المنصة، وأعلن، أن الحسابات المتأثرة الأولى تخص المؤلف جوردان بيترسون، والكوميدية كاثي جريفين، وموقع المحاكاة الساخرة «The Babylon Bee»، وليس من بينها حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذي ما زال حسابه معلقًا.

تغريدات مضللة في فهم الأشخاص المتحولين جنسيًا

ووفقا لما تم نشره على منصة «theverge» التقنية، تم حظر اثنين من الحسابات الثلاثة بسبب تغريدات مضللة في فهم الأشخاص المتحولين جنسيًا، وتم حظر بيترسون في يوليو بسبب تغريدات مضللة في تصوير الممثل المتحول إليوت بيج، والذي قال إنه «يفضل الموت على حذفه»، وتم حظر «The Babylon Bee» في مارس بسبب تغريدات مماثلة تسيء فهم راشيل ليفين، وهي امرأة تعمل حاليًا مساعدة لوزير الصحة الأمريكي.

حظر الحساب الثالث

ووفقا لما أعلنه موقع تويتر، فإنه تم حظر الحساب الثالث، الخاص بالفنانة الكوميدية كاثي جريفين، قبل 11 يومًا فقط، كجزء من حملة ماسك ضد انتحال الهوية، وانتحل جريفين شخصية ماسك كجزء من تغريدة حول انتخابات التجديد النصفي، في ذلك الوقت، وقال ماسك إن جريفين سيُسمح لها بالعودة إلى المنصة إذا دفعت رسوم 8 دولارات لتويتر الأزرق.

القرار المتعلق بحظر ترامب لم يتخذ بعد

ومن غير الواضح ما إذا كانت المزيد من عمليات إعادة الحسابات وشيكة، خاصة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ما زال معلقًا، والذي أطلق مؤخرًا حملته لاستعادة الرئاسة، وقال ماسك إن القرار المتعلق بحظر ترامب «لم يتخذ بعد».

تسريع العمالة وفوضى تويتر

وادعى ماسك سابقًا أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات اعتدال رئيسية، بما في ذلك الإعادة، حتى يقوم بتجميع مجلس إدارة المحتوى مع «وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع».

وتأتي عمليات إعادة الوظائف في في ظل أزمة تمر لها المنصة، والتي شهدت استقالة مئات الموظفين في أعقاب الإنذار الذي أصدره ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونتيجة لتسريح العمال والاستنزاف المستمر، تقلص إجمالي القوى العاملة للمنصة من 7500 قبل الاستحواذ على Musk إلى أقل من 3000 قبل الموعد النهائي يوم الخميس، وأدت عمليات المغادرة إلى فوضى كبيرة داخل الشركة.