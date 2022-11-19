محمد صلاح وثلاثي منتخب مصر يغادرون إلى دبي بعد الفوز على بلجيكا

يطير رباعي منتخب مصر، إلى الإمارات، بعد خوض ودية بلجيكا في الكويت، التي أقيمت أمس الجمعة، على ستاد «جابر الأحمد»، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد، بأقدام مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، في فترة الأجندة الدولية للمنتخبات قبل انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

ويتوجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بصحبة محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، وثنائي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي وطارق حامد، إلى مدينة دبي، للانضمام لمعسكرات فرقهم المتواجدة هناك.

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