تفاصيل جلسة فيتوريا مع مستبعدي المنتخب

شهد معسكر المنتخب الوطني عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة خاصة مع اللاعبين المستبعدين من قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض مباراة بلجيكا المحدد لها الجمعة المقبلة في الكويت، والتي ستكون تحت الأنظار، لأن منتخب بلجيكا صاحب التصنيف الثاني على مستوى العالم يستعد من خلالها للمشاركة في كأس العالم بقطر 2022.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لـ «الوطن»: «فيتوريا أكّد للاعبين المستبعدين خلال الجلسة أن قرار استبعادهم لا يقلل من قيمتهم الفنية، خاصة أنهم يعتبروا من القوام الأساسي للمنتخب بدليل تواجدهم في المرحلة الأولى من معسكر نوفمبر التي استمرت من يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري».

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