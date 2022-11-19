الفنان سامح حسين سفيرا شرفيا للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اختيار الفنان الشاب سامح حسين، سفيرًا شرفيًا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2022- 2023.

القوة الناعمة

وقالت المشرف العام على المجلس، إن اختيار الفنان سامح حسين لهذا المنصب الشرفي جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية الفن والإعلام كقوة ناعمة في توصيل الرسالة المجتمعية الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضافت، أن اختيار الفنان سامح حسين، جاء من منطلق حرصه الشديد على تقديم ما يناسب الذوق العام، خاصة لأطفالنا بشكل عام، والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وأن مجمل أعماله الفنية والدرامية هادفة وتحاول دوما توصيل الرسائل الصحيحة بشكل يتناسب مع قيم مجتمعنا، هذا بجانب حب كافة الشرائح المجتمعية لما يقدمه وطريقة أدائه التمثيلي وموهبته الفنية.

تقديم ذوي الإعاقة في أعمال فنية

وأشارت المشرف العام على المجلس أن الفنان سامح حسين، بدوره يهوى التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين فنيا ودراميا، ومؤخرا استعان ببعض الشخصيات منهم في عمله المسرحي الأخير، الأمر الذي يساهم في توعية المجتمع بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة كشركاء فاعلين في تنمية الوطن.

جدير بالذكر أن المجلس سبق وأعلن اختيار مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشؤون قطاع الإنتاج الفني، المنتج الفني هشام سليمان، سفيرًا شرفيًا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة لنفس العام.