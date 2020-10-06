وفاة "خالة" الفنان سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين عن وفاة شقيقة والدته "خالته"، مساء اليوم الثلاثاء، طالبًا من جمهوره بالدعاء لها.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالتي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق آخر، كان الفنان سامح حسين قد تعاقد مؤخرًا على مشروع "ميوزيكال شو"، وذلك بعد ضم مي سليم وبيومي فؤاد.

وقال إسلام إمام المخرج الرئيسي لمشروع "ميوزيكال شو"، إنه من المقرر أن يضم عددًا كبيرًا من الفنانين للمشروع، ومن المقرر أن تبدأ العروض خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن تتم البروفات خلال القليلة االمقبلة.

ويتولى إخراج المسرحيات المخرجان الأساسيان إسلام إمام ومحمد جبر، ويقومان حاليًا بمتابعة آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع وتحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الافتتاح، وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعداداً لبدء العروض.

وكان الفنان سامح حسين، قد نصح الفتيات بعدم التدخين، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حسين: "البنات والستات الحلوين.. والنبي خِفّوا سجاير شويه خنقتونا" مضيفًا: "أنا قاعد في كافتيريا أنا والمدام وبناتي ومعظم الترابيزات اللي حوالينا الستات هم اللي بيشربوا سجاير.. ظاهرة غريبة جدًا بصراحة - مع احترامي ليهم طبعاً".

وعلقت أية محمد: "ربنا يهديهم يارب، بجد حاجة محزنه جدا سواء الي بيشرب سجاير ستات أو رجالة يارب العادة السيئة دي تنتهي".

وردت ضحى الراوي: "المفروض الكافيهات/ المطاعم/ المولات تمنع التدخين واذا لا بد منها لازم تخصص مكان للمدخنين بعيد عن العوائل والاطفال".

وعلقت هاجر أحمد: "لأن حضرتك كل الأعمال اللي بتتذاع ع tv بتشجع الستات والبنات ع دا ع اعتبار أن دا روشنة وأنها انديبنتد ومن وغالبا مفيش مشهد بيخلا م المنظر دا تخلص السيجارة وتدخل ع اللي بعدها وحاجة آخر قرف حضرتك ..ربنا يرحمنا".

وكتبت شوشو حجازي: "عندك حق استاذ سامح بقيت حاجة تكثف عيب حقيقي ازاى أولادهم يحترموهم فى هذا المنظر".

وردت ميما رشدي: "مشكلة حياتي الأبدية، يارب الحاجات دي تتمنع من العالم وتختفي الجيوب الأنفية كمان ونعيش في سلام".