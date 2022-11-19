مدينة مرسى مطروح تعلن كشوف التصالح في مخالفات البناء

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن أسماء المتقدمين للتصالح بإدارة الأملاك بمجلس المدينة وإبلاغ المواطنين باستفتاء الملاحظات وتقديم المستندات المطلوبة بعد مراجعة جميع الملفات المقدمة لطلبات للتقنين والتصالح وحصر الأراضي، ومتابعة سداد أقساط العقود، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، بتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء إجراءات ملفات التقنين للمواطنين.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، إنه يجرى مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، وأسفرت المراجعات عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها، تحديد مواعيد للمعاينات، وتوفير خرائط مساحية، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمبان.

المناطق السكنية

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان أن المناطق التي تم مراجعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء والحصر بها تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 والكيلو و5 والكيلو 7 والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك.

معاينات مباني التقنين

وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الملفات جرى عمل معاينات لبعضها مبدئية، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الاعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

استيفاء المستندات

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين المعلن عنهم بالكشوفات سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الأملاك لتسليم الاستيفاءات، تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء المستندات.