تحذير روسي من منع بولندا مشاركة لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إرسال طلبات إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقديم تقييمهم لقرار بولندا بمنع وزير الخارجية سيرجي لافروف من المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة في أول ديسمبر المقبل.

وحذرت الخارجية الروسية من تداعيات قرارات بولندا التي من شأنها الإخلال بالأهداف الرئيسية للمنظمة.

روسيا تبحث عن تأييد أعضاء الأمن والتعاون

وقالت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «نحن مقتنعون أن كل السياسيين المنطقيين يشاركون موقف روسيا بعدم قبول مثل هذه الإجراءات، وسيقدمون تقييمهم المبدئي لهذا الوضع، حيث تم إرسال طلبات بذلك أمس، الجمعة، إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأضافت: «في البداية، حظرت بولندا إمكانية مشاركة المُشرعين الروس في جلسة الخريف الخاصة بالجمعية البرلمانية لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي ستقام في وارسو من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.. والآن ينتهكون بشكل صارخ حقوق وفدنا على المستوى الوزاري».

استنكار روسي

وكانت روسيا استنكرت، في وقت سابق، قرار بولندا بمنع لافروف من المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي يعقد في مدينة لودز البولندية أول ديسمبر المقبل.