مراسل قناة القاهرة الإخبارية: هناك مَن يريد تسمية روسيا دولة راعية للإرهاب

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بلجيكا، إنه لا تزال المداولات جارية داخل البرلمان الأوروبي لإعداد مسودة قرار تقدم للتصويت يوم الأربعاء لوصف وتسمية روسيا، موضحا أن هناك مَن يريد أن يسمي روسيا دولة راعية للإرهاب، وآخرون يريدون توصيفها دولة تستخدم وسائل إرهابية.

المسودة النهائية للقرار لم ينته منها حتى هذه اللحظة

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بلجيكا، في رسالة على الهواء من العاصمة بروكسل، خلال برنامج «نشرة المراسلين»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المسودة النهائية للقرار لم ينتهِ منها حتى هذه اللحظة، ليتم التصويت عليها الأربعاء المقبل داخل البرلمان الأوروبي، فمن المتوقع أن يصوت عليها بأغلبية كبيرة.

تجهيز البرلمان الأوروبي لمحاسبة موسكو في المحاكم الدولية

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن هذا القرار عندما يخرج إلى النور ليس ملزمًا، ولكنه يُعدُّ رسالة رمزية وتضامنية لأوكرانيا ورسالة شديدة اللهجة إلى روسيا، فضلًا عن تجهيز البرلمان الأوروبي لمحاسبة موسكو في المحاكم الدولية على جرائم الحرب.

استخدام مدافع بعيدة المدى التي تفتقد كثيرًا من الدقة وأدَّت إلى قتل جماعي للمدنيين

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بلجيكا أن هذا الإجراء الأوروبي نتيجة الاستهداف الروسي المتزايد للبنية التحتية في أنحاء أوكرانيا، واستخدام مدافع بعيدة المدى التي تفتقد كثيرًا من الدقة، وأدَّت إلى قتل جماعي للمدنيين، إذ تشير الأرقام إلى تضرر نحو 7 ملايين طفل أوكراني من هذه الأزمة.