مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن مسابقة السينما التفاعلية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022، التي ستتنافس للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية، مشيرًا إلى أنها تبلغ قيمتها 10.000 دولار أمريكي.

كما يتعاون برنامج السينما التفاعلية مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، وهو أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة العربية السعودية، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام، وتضم هذه الأعمال كل من «التنبّؤ بالمطر»، و«القط العسيري»، و«ومضة»، و«تأملات في الكون».

وبمناسبة إعلان برنامج السينما التفاعلية، صرح كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر قائلاً: «نحن سعداء بتقديم برنامج السينما التفاعلية في خلال الدورة الثانية من المهرجان، فهي فن يتسق مع بقية أفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضًا مستقلة وفريدة من نوعها وتقدم أساليب جديدة لم نألفها سابقًا، كما تعكس الأعمال المختارة أفضل أعمال الواقع الافتراضي من كل أنحاء العالم، التي تجمع بين الفن وأحدث التقنيات المستخدمة لصياغة مستقبل رواية القصص»

وأضافت ليز روزنتال، مبرمجة برنامج الواقع الافتراضي في مهرجان البحر الأحمر، قائلة: «لدينا هذا العام مجموعة لامعة من الأعمال، من بينها إحدى أول تجارب الواقع المختلط متعدد اللاعبين، حيث يدفع هؤلاء الفنانون حدود الإبداع إلى آفاق جديدة من خلال تجارب متكاملة وشيقة».

الأعمال العشرة المتنافسة

وتضم الأعمال العشرة المتنافسة؛ فيلم «قصة لوحة»، من إخراج جايل مور وكونتين داراس، الفائزين بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة مهرجان SXSW 2022، وتهدف هذه التجربة المتحركة الافتراضية التفاعلية إلى جذب الجمهور الشاب إلى قصة أرتيميسا جنتلسكي الرسامة الإيطالية المنتمية لعصر الباروك والتي حققت نجاحًا باهرًا على الرغم من كل التحديات وأصبحت من أهم الرسامات وأشهرهم في أوروبا في ذلك العصر.

فيلم «البيضة الهاربة» من إخراج جيرمان هيلر، الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يعتبر الفيلم أشبه بلعبة افتراضية تجمع العديد من اللاعبين، حيث يستخدم المشاركون آلة تحكم لحماية البيضة الصغيرة الخائفة والتي تصارع من أجل الصمود في البيئات المختلفة المليئة بالتحديات، وتنقل سماعات الواقع الافتراضي عالم البيضة إلى العالم الحقيقي بما يسمح للاعبين بالتفاعل مع الأجواء المحيطة بهم ومع غيرهم من اللاعبين.

يعني اسم الفيلم «إليلي» في اللغة التركية «الأيادي المتشابكة»، والفيلم من إنتاج فريق عمل تركي هولندي ومن إخراج تشورت فان آكر، فباستخدام آلة التحكم وسماعات الواقع الافتراضي والموسيقى التصويرية الإلكترونية، يدعو الفيلم كل المشاركين إلى الرقص باستخدام أيديهم، لكن هذه التجربة تدفع الراقصين إلى التساؤل عن هوية أصحاب هذه الأيدي.

فيلم «يوريديسي» من إخراج سيلين ديمين، أوبرا من الواقع الافتراضي استلهمت قصتها من أسطورة أورفيوس ويوريديس، إذ يسير الجمهور في رحلة فردية إلى مساحة مشتركة بين المادة والخلود، وخلال هذه الرحلة، يختفي الزمن وتُبلى قوانين المكان، ويأخذ غناء يوريديس التنويمي الجمهور إلى متاهة تختلط فيها الأزقة بالحطام والحواجز وتتفتح آفاق وأعماق مذهلة.

فيلم التحريك التفاعلي بعنوان «عبر الساحة الرئيسيّة» من إخراج بيدرو هاريس، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر الزمان، تكشف ازدهار الحضارات واندثارها من منظور إحدى الميادين الرئيسية في البلدة.

ويعد فيلم «مملكة النبات مع ديفيد أتينبارا» المرشح لجائزة إيمي، فيلمًا وثائقيًا تفاعليًا يستخدم التكنولوجيا التصويرية الحديثة لينقل المشاهد إلى قلب المعارك والدراما الثائرة في منطقة الأشجار المتواضعة.

تتيح هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء للمشاهد، الجلوس في واحدة من أغرب الأماكن على هذا الكوكب، بحيث تغطية الطحالب تارة أو يُحبس داخل مصيدة فينوس تارة أخرى، ويجمع الفيلم بين المشاهد المصورة المختزلة ورسوم الجرافيك الضخمة بصوت أحد أشهر علماء الطبيعة في العالم.

طبيعة أحداث فيلم «حينما تستيقظ في نهاية العالم»

ينتمي فيلم «حينما تستيقظ في نهاية العالم»، الذي استلهم قصته من أحداث واقعية، إلى أفلام التحريك الوثائقية، ويحكي الفيلم قصة صباح يوم السبت في عام 2018 عندما وصلت رسالة نصية لجميع سكان هاواي تحذرهم من هجمة صاروخية باليستية وشيكة وتطلب منهم الاختباء فورًا، يتطرق الفيلم إلى تهديدات الحروب وردود أفعال الناس في دقائق حياتهم الأخيرة، وحاز الفيلم الذي أخرجه فريق العمل البريطاني مايك بريت، وستيف جامسون، وبيار زاندروفيتش، وأرنود كولينارت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان SXSW للأفلام.

في قصة فلكلورية نسائية مستوحاة من قصة الأخوين جريم من إخراج جولي كافاليير، يحكي فيلم «المجلّد المتخيّل 1.. نيسا» قصة ساحرة شابة شجاعة وساذجة تبحث عن دميتها المفضلة، وتلتقي في طريقها بكائنٍ روحيّ مألوف يُدعى بلو، وتتحدّى نيسا خلال هذه الرحلة كلّ مخاوفها في سبيل إنقاذ قريتها من وحش الظلام.

يمثل فيلم «شواطئ لوكي» من إخراج إلين أوتريشت لعبة ساحرة عبارة عن لغز لبناء العالم تستخدم أحدث إمكانات الواقع الافتراضي لتغمر المشارك وتجذبه إلى أجواء ملحمية تجمع شخصيات أسطورية تسعى إلى إعادة بناء عوالمها السحرية، ويعكس الفيلم تجربة بصرية وسمعية تنقل اللاعب إلى عوالم سريالية أخاذة أثناء رحلته لبناء الكون من خلال جمع قطع اللغز وتحويلها.

يجمع فيلم «الرجل الذي لم يتمكن من الرحيل»، الحاصل على جائزة أفضل تجربة تفاعلية في مهرجان فينيسا السينمائي الدولي من إخراج سينجينج تشن العديد من القصص والشهادات للضحايا السياسيين للإرهاب الأبيض، تلك الفترة التي شهدت اعتقال وقمع الكثير في الخمسينات في تايوان، وتقع أحداث الفيلم المصور بشكل مبهر في سجن الجزيرة الخضراء السابق.

وتجدر الإشارة، إلى أن أفلام برنامج السينما التفاعلية ستعرض في فندق ريتز كارلتون ما بين الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الثامنة مساءً، خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر، يتطلب من الجماهير حجز التذاكر مسبقا، وتباع التذاكر للجمهور من الضيوف غير المنتسبين بسعر 20 ريالاً سعوديًا للفيلم الواحد و100 ريال سعودي للأفلام العشرة.