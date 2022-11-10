مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن الأفلام المعروضة ببرنامج «السينما العائلية»

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عرضه لباقة متنوّعة من الأفلام العائلية التي تستهدف النشء والأطفال في برنامج «السينما العائلية»، ضمن فعاليات دورته الثانية التي ستقام في مدينة جدة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويستعرض برنامج «السينما العائلية» إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، تضم مجموعة من أكثر الإصدارات إثارة التي تستهدف المشاهدين من النشء والأطفال، إضافة إلى أحدث أفلام الرسوم المتحركة والدراما والقصص المثيرة، لتأخذ متابعيها من الأطفال وعائلاتهم في رحلة تعكس سحر السينما وتأسر الألباب.

ويهدف برنامج «السينما العائلية» إلى تعريف الأجيال القادمة بالسينما العالمية، والاحتفاء بمجتمع حديث مترابط من خلال رواية الأفلام المشتركة، كما يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المشاهدين والزوار من الصغار، للاستمتاع بتجربة المهرجان، وتنمية عقولهم ومواهبهم.

تقديم أفلام تستهدف كل الفئات العمرية

وبهذه المناسبة قال كليم أفتاب مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر السينمائي الدولي: «يحرص المهرجان على تقديم أفلام تستهدف كل الفئات العمرية، لذلك أطلقنا ضمن فعالياته لهذا العام برنامج السينما العائلية الذي يمكننا من خلاله تعريف الأجيال الحديثة بالسينما العالمية، وانتقاء أفضل الأعمال السينمائية التي تحفز عقولهم وتثري حسهم السينمائي. ولا شك أن هذا الجيل هم مستقبل صناعة الأفلام في السعودية وكلّنا ثقة بأنه يضمّ مواهب وإبداعات سينمائية ستبهر العالم في المستقبل».

أهم الأهم المعروضة ضمن برنامج «السينما العائلية»

ومن الأفلام التي سيجري عرضها ضمن برنامج «السينما العائلية»؛ فيلم الرسوم المتحركة العائلي «القط ذو الحذاء: الأمنية الأخيرة»، من إخراج جويل كروفورد، ويؤدي أصوات الشخصيات فيه كلّ من أنطونيو بانديراس، وسلمى حايك وفلورنس بوج، وخلال أحداثه سيرافق المشاهدون القطَّ ذي الحذاء في رحلة شيقة يسعى خلالها إلى العثور على الأمنية الأسطورية الأخيرة واستعادة أرواحه التسعة.

ويشارك المخرج الفيتنامي هام تران، الحاصل على الماجيستر في الإخراج من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس للسينما والتلفزيون، بفيلم الخيال العلمي «مايكا» الذي يروي قصة هونغ البالغ من العمر ثماني سنوات، الذي تعرّف إلى مايكا؛ الكائن الفضائي الخارق المتخفّي في شكل فتاة، بعد أن وصل إلى موقع سقوط نيزك قرب منزله، وسرعان ما يتحول حزنه الناتج عن شعوره المرير بالوحدة مؤخرًّا إلى فرحة عارمة، ومغامرة يقوم خلالها بمساعدة مايكا في العودة إلى كوكبها الأصلي في إطار من المغامرة والبراءة والفكاهة.

أمّا «بيجمان»، فهو الفيلم الذي سيفضله عشاق كرة القدم من الشباب، وهو من إخراج كميل شوينار، وهو كاتب ومخرج هولندي متخصص في الأعمال الدرامية الشبابية والرسوم المتحركة.

وتدور أحداثه حول الصديقين ديلان ويوسف، إذ يقضيان أوقاتهما في لعب كرة القدم بهدف الاحتراف والظفر بكأس البطولة التي يرعاها قدوتهما؛ لاعب كرة القدم الهولندي المغربي سفيان توزاني، وبينما يحاولان تحقيق ذلك يواجهان حادثًا مأساويًّا يغيّر كل شيء.

وتجمع قصّة الفيلم بين الكوميديا والتراجيديا في أبسط أشكالها، وتدور أحداثها في إطار يسلّط الضوء على قيم الصداقة والمثابرة والطموح.