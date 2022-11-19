مساعد وزير الخارجية سابقا لقناة الحياة: مصر قدمت صورة حضارية بتنظيمها قمة المناخ

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن قمة المناخ خرجت إلى كل دول العالم في أبهى حلة لها، بعدما جمعت أكثر من 192 دولة خلال أيام إقامة القمة الأبرز في مدينة السلام بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر قدمت صورة حضارية قوية لها، في تنظيمها للقمة الكبيرة بين كل دول العالم.

حجازي: يجب التوصل لاتفاق طموح يرضي كل دول العالم

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن رئاسة مصر لقمة المناخ كانت متمثله في وزارة الخارجية.

حجازي: حتى آخر لحظة الكل يسعى للوصول إلى حل

واستطرد: «حتى آخر لحظة، كان الكل يسعى للوصول إلى حل، بينما كانت المواقف تعود مجددا لمجابهة نفس المنطق السابق، وهو عدم رغبة الأطراف الأغنى الملوثة التي أوصلت كوكبنا لحاله الآن، في التكفل بحماية الدول الصغيرة والأفريقية والنامية، التي تواجه أزمات تغيرات مناخية، ولم يعد الأمر ترفا».

وأوضح أنه بعد مرور 27 قمة من قمم المناخ، لا تزال الدول الصناعية الكبرى، غير راغبة في تحمل مسؤوليتها، ويجب أن نتكافل جميعا من أجل كوكب نعيش فيه، حتى لا يحترق بنا الكوكب، نتيجة عدم الاتفاق خلال الجولات التفاوضية، «صندوق الخسائر والأضرار التي دعت مصر إليه، تعبير عن الرغبة في تحقيق الإرادة، حتى وإن كانت المبالغ أقل مما هو متوقع».

وتابع: «لم نعد الآن قادرين على مواجهة تلك الخسائر والأضرار، دون أن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها لحماية كوكب الأرض، ونحن في الدول العالم الثالث، لم نلوث الكوكب سوى بواقع 4% من حجم الملوثات التي يعانيها كل دول العالم حاليا».