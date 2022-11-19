أستاذ علوم سياسية: مكاسب تنظيم قمة المناخ ضخمة.. ورسالة بأن مصر بلد الأمن

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ، وقدرتها على إخراج نسخة مميزة من cop27، أبهرت العالم أجمع، وكان على مرأى ومسمع دول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تجاوز عددها 180 دولة، ما أسفر عن مكاسب سياسية وبيئة.

أهمية قضية المناخ أصبحت للعالم أجمع وليس مصر أو قارة إفريقيا فقط

وأضاف «بدر الدين»، لـ«الوطن»، أن أهمية قضية المناخ أصبحت للعالم أجمع وليس مصر أو قارة إفريقيا فقط، بينما ينعكس أثرها على دول العالم، لذا تنظيم مؤتمر المناخ بهذا الشكل حتى الختام يعطي لها ثقلًا سياسيًا دوليًا، ويعكس دورها الدولي، واهتمامها بالمشكلات العالمية، خاصة أمام أعين وفود مختلف دول العالم المشاركة.

وأشار إلى أن حضور زعماء وقادة الدول في مؤتمر واحد على أرض مصر، أعطى الفرصة لفتح باب لبحث قضايا اقتصادية وسياسية، وأيضًا فتح مجالات للتعاون المشترك وفرص كبيرة للقاءات الثنائية والمشاورات على هامش القمة، وهو ما تم بالفعل بقيادة حكيمة من الرئيس السيسي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أكبر مكاسب مصر من تنظيم مؤتمر المناخ، هو انعقاد القمة في هذا التوقيت بحضور زعماء وقادة الدولة الذي بعث رسالة إلى العالم كله، بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولديها القدرة التنظيمية؛ لاستضافة الأحداث الدولية، وساهم في تنشيط السياحة بمدينة السلام شرم الشيخ.