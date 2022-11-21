السجن وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة إنشاء حساب مزور على السوشيال

في ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكاله، ظهرت العديد من التجاوزات التي تنم عن أعمال غير أخلاقية وتضرر بالناس، لذلك وضعت الدول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي ينظم كل ما له علاقة بالإنترنت أو المواقع أو وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني.

عقوبة إنشاء حساب مزور

ووضع القانون عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة في حالة قيام أحد الأشخاص باصطناع بريد إلكتروني أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري من أجل استخدامه بما يسيء إلى هذا الشخص.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، في حالة قيام أحد الأشخاص باصطناع بريد إلكتروني موقعا أو حسابا خاصا دون وجه حق ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وفي حالة قيام الشخص الجاني باستعمال هذا الحساب المزور بما يسيء إلى شخص اعتباري أو طبيعي تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما حدد القانون.

غرامة تصل لـ 300 ألف جنيه

وأضافت المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه في حالة إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة ، تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.