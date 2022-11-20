وزير العدل: محكمة الطفل ببنها نموذج غير تقليدي يحافظ على التوازن النفسي

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن محكمة الطفل ببنها نموذج غير تقليدي يراعي نفسية وطبيعة الطفل للحفاظ على التوازن النفسي للطفل سواء الجاني أو المجني عليه، إذ تعتبر محكمة صديقة للطفل، مشيرًا إلى أنها المحكمة الثانية التي يجرى تطويرها وافتتاحها على مستوى الجمهورية بعد محكمة الطفل بـ6 أكتوبر.

مصر تشهد تطوير محاكم الطفل

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح أعمال تطوير محكمة الأسرة والطفل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، وعدد من المستشارين والقضاة، أنه تباعا ستشهد مصر أعمال تطوير لكافة محاكم الطفل بالمحافظات ونشر هذه المحاكم النموذجية، كما أنه لدينا قريبا بنشرها أيضا بمحافظات الصعيد.

رفع كفاءة المحاكم القديمة

وتابع وزير العدل، أنه هناك توجيه رئاسي لتطوير المنظومة القضائية ودور المحاكم، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاكم القديمة وإضافة التقنية الحديثة لها، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القليلة المقبلة تكون كافة المحاكم مميكنة، كما أنه يتم مراعاة ذلك في المحاكم المنشأة حديثا.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسير بخطى جيدة جدًا في تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، كما أنها تلقى الدعم الكبير من المحافظين بالمحافظات المختلفة لإقامة مثل هذه الدور الحديث لخدمة المواطنين سواء مجني عليهم أو متهمين.

واختتم الوزير، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مبان حضارية لخدمة المواطنين بمستوى لائق بالمواطن المصري من خلال التطوير الذي يتماشى مع التطوير الحضاري والتحول الرقمي.