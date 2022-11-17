مساعد وزير العدل يفتتح 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق في المنيا

افتتح المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس، عددا من مقار الشهر العقاري بمراكز المنيا والعدوة وملوي وأبوقرقاص ومطاي وبني مزار، فى إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقار الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

وحضر الافتتاح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمستشارين: عمر محمد سويدان رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، عبد المعز بكرى نائب رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، هانى عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، ممدوح البحيري عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، محمد القاضي عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ووكيل وزارة الشهر العقاري، والأمناء المساعدين بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا.

فرع توثيق بنادي القضاة وتطوير ورفع كفاءة 7 مقرات

وافتتح «حجازي»، فرع توثيق نادى القضاة بالمنيا الذي تم إنشائه كليا، إضافة لـ7 مقار تم تطويرها ورفع كفائتها، وهي مقر مكتب توثيق المنيا النموذجى، ومأمورية الشهر العقاري بالمنيا، ومأمورية شهر وتوثيق ملوي، ومأمورية شهر وتوثيق أبوقرقاص، ومأمورية شهر توثيق مطاي، ومأمورية شهر وتوثيق بني مزار، ومأمورية شهر وتوثيق العدوة.

خدمات مميزة منها الحجز المسبق في تطبيق «أرغب»

يُذكر أن الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات، حيث كان المواطن يتردد علي أكثر من موظف بالشهر العقاري، كما تتيح تلك الفروع خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز من التعاملات في وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.

وتأتى أعمال التطوير فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات الرقمية المتنوعة فى مختلف الوزارات والهيئات تيسيرا على المواطنين فى سرعة التعامل وتوفير الوقت والجهد فى ظل الهدف المنشود من «الجمهورية الجديدة».