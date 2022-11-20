تفاصيل افتتاح وزير العدل ومحافظ القليوبية لمحكمة الطفل ببنها بعد تطويرها

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك طفرة كبيرة جدا في الإنجاز الموضوعي للفصل في القضايا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية استعرضت منذ أيام الإنجاز الذي جرى في قضايا الأحوال الشخصية وكذلك المدنية.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته في افتتاح أعمال تطوير محكمة الأسرة والطفل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، وعدد من المستشارين والقضاة، أنه بلغ إجمالي عدد قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة قبل عام 2021 حوالي 309 ألف قضية بالأحوال الشخصية، وتم خلال العامين الماضيين الانتهاء من هذا العدد الضخم، وأصبحنا على مشارف العتبة الأولى للعدالة الناجزة في قضايا الأحوال الشخصية.

الانتهاء من قضايا الأحوال المدنية

وتابع وزير العدل، أنه على نفس هذا النهج يتم العمل في قضايا الأحوال المدنية، حيث تسعى الوزارة للانتهاء من قضايا الأحوال المدنية، وقريبا سيتم الإعلان عن مدى الإنجاز بها، مشيرا إلى أن القضايا الجنائية هي قضايا سريعة بطبيعة الحال ونسبة الإنجاز بها عالية جدا.

وتوجه وزير العدل، بالشكر لممثل منظمة اليونيسيف فزلول الحق، مشيرا إلى أن هناك مساع واضحة وجدية لإنشاء مثل هذه المحاكم النموذجية على مستوى الجمهورية.

تحقيق المصلحة الفضلى للطفل

أوضح الوزير، أن افتتاح محكمة الطفل ببنها وهي الثانية على مستوي الجمهورية يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرةً للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

أضاف الوزير، أن المحكمة تتميز بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.

وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان المستشار عمر مروان وزير العدل يقدم الدعم الكامل لتطوير المحاكم والأبنية في القليوبية والتوسع في مكاتب توثيق الشهر العقاري ومؤخرا تدشين مشروع تطوير محكمة القناطر الخيرية لخدمة المواطنين والقضاء والمتقاضين بهدف سرعة البت في القضايا وتطوير خدمات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري موجها الشكر للوزير.

وأكد المحافظ أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية «خاصة الجماهيرية» من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات ، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد افتتح صباح اليوم محكمة الطفل النموذجية ببنها بحضوراللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور فزلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والوفد المرافق له ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وأكد وزير العدل أن اختيار تاريخ العشرين من نوفمبر موعداً لافتتاح المحكمة جاء مواكباً للاحتفال باليوم العالمي للطفل، منوهاً بأن هذه المحكمة صديقة للطفل رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل وجاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو كونفرانس.

كما تفقد غرفة المراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو كونفرانس، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على فخره بالتعاون مع وزارة العدل والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع

وأعرب الوزيرعن شكره وتقديره لما لمسه من جهد قد بذل وأشاد بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وتتكون المحكمة من 3 طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة واستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة «بندر ومركز بنها» ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة.

والطابق الثالث يتكون من مكتب المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.