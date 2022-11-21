في عيد ميلاد فيروز الـ 87.. أهم المحطات في حياة «جارة القمر»

العمود السابع لبعلبك، هكذا لقبت الفنانة فيروز في لبنان، إذ أنها تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية، تحتفل اليوم الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ 87، بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال المهمة خلال مشوارها، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها.

ولدت عام 1935 في قضاء الشوف بجبل لبنان وكانت الطفلة الأولى للعائلة، نشأت في حارة زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية بيروت، عمل والدها في مطبعة الجريدة اللبنانية لوريون لوجور، أما والدتها فتوفيت عام 1961 في نفس اليوم الذي سجلت فيه فيرُوز أغنية (يا جارة الوادي) وكان عمرها لا يتجاوز 45 عامًا.

فيروز وحبها للغناء

أحبت الغناء منذ صغرها وأظهرت ميولًا فنية في عمر مبكر، وفي إحدى الحفلات المدرسية عام 1947 التقى محمد فليفل بالطفلة «نهاد حداد» وكان عمرها آنذاك أربع عشر عامًا وأعجب جدًا بصوتها، وكان له الفضل لتشارك كمؤدية في كورس الإذاعة.

فيروز وتعرفها على الأخوين رحباني

تعرفت فيروز في بداية الخمسينيّات على الأخوين رحباني اللذين بدأت معهما مشوار طويل ومثمر من التعاون الفني تمثل في المئات من الأغاني والعديد من المسرحيات الغنائية التي وصل عددها إلى 800 أغنية وثلاثة أفلام وأربعمائة ألبوم خلال فترة زمنية امتدت لثلاثة عقود.

وأبدعت في الموشحات الأندلسية والمواويل والعتابات، سطع نجم فيروز ومعها الأخوان رحباني بعد مشاركتهما في مهرجان بعلبك لأول مرة عام 1957، وتوالت بعدها المهرجانات من بعلبك إلى دمشق إلى مسرح البيكاديلي.